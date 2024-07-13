«Новые люди» предложили Минцифры создать группу по спасению YouTube в России

https://glagol.press/novye-ljudi-predlozhili-mincifry-sozdat.Остановка работы сервисов Google приведет к ограничению доступа к информации, а также росту нагрузки на российские сети и замедлению работы интернета в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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