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Царьград

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Первый семейный отель "все включено" открылся на курорте "Архыз"

Первый семейный отель "все включено" открылся на курорте "Архыз"

На курорте "Архыз" стартовал первый в России семейный отель с системой "все включено", открытый сетью "Алеан".

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