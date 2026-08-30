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Россиядә урам мәдәнияте һәм спорты ассоциациясен булдырырга тәкъдим иттеләр

Россия Паркур федерациясе җитәкчесе Игорь Горовцов урам хәрәкәтенең барлык юнәлешләрен берләштерәчәк урам мәдәнияте һәм спорты ассоциациясен төзергә тәкъдим итте.

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