Россиядә урам мәдәнияте һәм спорты ассоциациясен булдырырга тәкъдим иттеләр

Россия Паркур федерациясе җитәкчесе Игорь Горовцов урам хәрәкәтенең барлык юнәлешләрен берләштерәчәк урам мәдәнияте һәм спорты ассоциациясен төзергә тәкъдим итте.
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