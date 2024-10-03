Театр абсурда
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Театр абсурда

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Израиль опустился до оскорблений ООН

Израиль опустился до оскорблений ООН

Кризис в отношениях Израиля с ООН после 7 октября усугубился настолько, что израильская делегация опустилась до оскорблений и даже дошло до сомнений в продолжении членства Израиля в международной организации.

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