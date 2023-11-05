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Ученые предлагают наносить пугающую маркировку на упаковки с мясом

Ученые предлагают наносить пугающую маркировку на упаковки с мясом

Исследователи из Даремского университета, престижнейшего вуза Великобритании, основанного в 1832 году, пришли к «неожиданному» выводу: нанесение на упаковки с мясом пугающей маркировки (по аналогии с сигаретами) снижает потребление продукции, пишет The Guardian.

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