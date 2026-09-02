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Nature: промышленный вылов рыбы уничтожает акул и дельфинов в Южно-Китайском море

Nature: промышленный вылов рыбы уничтожает акул и дельфинов в Южно-Китайском море

Биологи из Научно-исследовательского центра экологических наук Китайской академии наук выяснили, что промысловый лов рыбы массово уничтожает редких морских животных в прибрежных водах Китая.

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