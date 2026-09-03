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EU Vows Tougher Russia Measures After Leipzig Drone Attack

The recent incident at Leipzig Airport in which explosive-laden drones interrupted flights is the "new normal," European Commission President Ursula von der Leyen said on September 2, vowing more restrictive measures on Moscow.

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