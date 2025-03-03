В Петербурге нашли агентство, которое нелегально поставляло нянь и сиделок из Азии

Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк Подпольное агентство, которое нелегально поставляло в страну нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии, ликвидировали полицейские из Санкт-Петербурга, рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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