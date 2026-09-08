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Бизнес журнал. Центр

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Власти Тулы объяснили сложности с поставками бензина

Власти Тулы объяснили сложности с поставками бензина

Власти региона подчеркнули, что с дизельным топливом проблем нет, оно в достатке у экстренных, медицинских, коммунальных служб, общественного транспорта, предприятий и аграриев.

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