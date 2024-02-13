Для ВСУ у Часова Яра идет обратный отсчет, а от штаба боевиков осталась лишь дымящаяся воронка: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 13 февраля 2024 года Юлия СоколоваЧасов Яр стал ключевым пунктом в обороне Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении.