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Для ВСУ у Часова Яра идет обратный отсчет, а от штаба боевиков осталась лишь дымящаяся воронка: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 13 февраля 2024 года

Для ВСУ у Часова Яра идет обратный отсчет, а от штаба боевиков осталась лишь дымящаяся воронка: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 13 февраля 2024 года

Для ВСУ у Часова Яра идет обратный отсчет, а от штаба боевиков осталась лишь дымящаяся воронка: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 13 февраля 2024 года Юлия СоколоваЧасов Яр стал ключевым пунктом в обороне Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении.

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