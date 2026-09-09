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FiNE NEWS

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Регину Тодоренко критикуют за жалобы на проблемы со здоровьем после её высказываний о психосоматике

Регину Тодоренко критикуют за жалобы на проблемы со здоровьем после её высказываний о психосоматике

Телеведущая Регина Тодоренко сообщила в своём Instagram, что в ближайшее время будет передвигаться на костылях из-за проблем с коленом.

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