В Госдуме предложили разрешить учителям бесплатно питаться в школах

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила, что школьные учителя и воспитатели детских садов должны иметь право бесплатно питаться в столовых учреждений, где они работают.