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Татар-информ

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В Госдуме предложили разрешить учителям бесплатно питаться в школах

В Госдуме предложили разрешить учителям бесплатно питаться в школах

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила, что школьные учителя и воспитатели детских садов должны иметь право бесплатно питаться в столовых учреждений, где они работают.

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