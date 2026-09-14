Тамбовские предприниматели нарастили деловую активность онлайн этим летом

Компания МТС проанализировала деловую активность жителей Тамбовской области прошедшим летом. По данным МТС Линк, несмотря на сезон отпусков, тамбовчане на 67% больше, чем в тот же период в 2025 году, участвовали в онлайн-встречах и на 17% чаще использовали функции искусственного интеллекта, которые ускоряют и облегчают работу с аудиоинформацией.
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