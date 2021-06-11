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«Я всем своим близким сказал: со мной игры обсуждать не надо. Могу завестись». Лесовой из «Динамо» — о критике

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой признался, что не любит обсуждать свою игру с членами семьи. — Ты как-то рассказывал, что твоя бабушка увлекается футболом.

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