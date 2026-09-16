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Переход в «Локомотив» футболиста сборной Южной Кореи сорвался в последний день трансферного окна

Переход в «Локомотив» футболиста сборной Южной Кореи сорвался в последний день трансферного окна

В последний день трансферного окна у «Локомотива» сорвался трансфер корейца Дон Ген Ли, утверждает журналист «В последний день трансферного окна у «Локомотива» сорвался трансфер корейца Дон Ген Ли, утверждает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

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