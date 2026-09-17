Литва готовится начать всеобщий призыв в армию к 2030 году

Вильнюс решил не откладывать в долгий ящик вопрос собственной обороноспособности. Советник президента Литвы Мариус Чеснулявичюс сообщил, что страна намерена ускорить переход к всеобщему воинскому призыву и запустить его уже к 2030 году, тогда как ранее этот рубеж обозначался 2035-м.
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