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Мировое обозрение

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Литва готовится начать всеобщий призыв в армию к 2030 году

Литва готовится начать всеобщий призыв в армию к 2030 году

Вильнюс решил не откладывать в долгий ящик вопрос собственной обороноспособности. Советник президента Литвы Мариус Чеснулявичюс сообщил, что страна намерена ускорить переход к всеобщему воинскому призыву и запустить его уже к 2030 году, тогда как ранее этот рубеж обозначался 2035-м.

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