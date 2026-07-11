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Роб Пелинка был замечен вместе с Пейтоном Уотсоном

Генеральный менеджер « Лейкерс » Роб Пелинка присутствовал на игре Летней лиги против «Оклахомы». В соцсетях появился ролик, где Пелинка обнимается с форвардом Пейтоном Уотсоном , который является ограниченно свободным агентом « Денвера ».

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