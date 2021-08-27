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Россия ввела контрсанкции. Прибалтика от злости места себе не находит! Европейский бизнес в упадке и умоляет о помощи

Россия ввела контрсанкции. Прибалтика от злости места себе не находит! Европейский бизнес в упадке и умоляет о помощи

В 2014 году для многих стран время разделилось на «до» и «после». Например, для Украины. В стране нет стабильности.

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io
Да...Китай послал их на гору К ХУ ЯМ, и теперь страйк от России )))) правду говорят... месь это блюдо, которое подают холодным)))) Браво, ВВП !!!))))
io
Да...Китай послал их на гору К ХУ ЯМ, и теперь страйк от России )))) правду говорят... месь это блюдо, которое подают холодным)))) Браво, ВВП !!!))))
Анатолий Витушкин
Воцарившийся в Прибалтике русофобствующий национализм убил у себя экономику, развалил сельское хозяйство, привел к демографическому кризису (количество умирающих превышает количество рождающихся), существуя на дотации, благополучно ведет к отмиранию государственности.
Надежда Козлова
Собаке - собачья смерть!
Евгений КовальЧуковский
Недопеченным: Дуракам же закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так!
Liudmila Solodko
Все это брехня. Никто не успокоился а брешет еще пуще. Видно чувствует поддержку. Заграница им поможет. Аминь.
alkost_56 Александр
Эти санкции надо было ввести в действие ещё в 1992 году,а не мямлить.
Владимир Тимофеев
Да и хрен с ними! Пусть живут как хотят, коли им это так больше нравится. Прибалтов Евросоюз уже не хочет дотировать, а теперь давать деньги только в виде кредитов. Нежданчик! А отдавать-то нечем... Да и сам Евросоюз стал не такой уж и союзный.
zygmund nedialkow
Их политика уничтожение всего советского, своего нет, что останется.
Николай Смирнов
Россия-СССР всегда были самодостаточными, у нас большой внутренний рынок и достаточно торговых партнёров в мире, и пусть идут мелким шагом в сексмаршрут, те кто нам пакостит, хоть на словах хоть на деле.

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