Челябинский губернатор Текслер дал оценку новому проекту Путина и Мирзиеева

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал перспективным проект расширения транспортного коридора «Север — Юг» путем строительства железной дороги через Узбекистан, Афганистан и Пакистан, о котором договорились президент РФ Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии