Несколько важных моментов "вокруг" СВО

Сегодня знаменательный день во внешнеполитическом процессе между Россией и Европой. С вызовом немецкого посла в МИД, где ему был озвучен демарш и далее потребовали объяснений в связи с обнародованием планов атаки на Крымский мост, ему конечно повторили слова Киселёва сказанные на России-1, нанести ответные удары по четырём немецким мостам, кратным длине нашего моста.