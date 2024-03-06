Сегодня знаменательный день во внешнеполитическом процессе между Россией и Европой. С вызовом немецкого посла в МИД, где ему был озвучен демарш и далее потребовали объяснений в связи с обнародованием планов атаки на Крымский мост, ему конечно повторили слова Киселёва сказанные на России-1, нанести ответные удары по четырём немецким мостам, кратным длине нашего моста.
Несколько важных моментов "вокруг" СВО
Комментарии
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Анатолий Устимов
С какой стати Польше, Румынии и Венгрии должны достаться исторические русские земли? Чтобы потом уже у них эти земли отбирать? В крайнем случае можно потерпеть существование Украины в ее исторических рамках, т. е. в виде Галиции.
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1 д.
Natalija Osminina
Нет. Раздел западной Украины странами ЕС и НАТО под егидой России- это ПРЕЦЕДЕНТ для дальнейшего раздела Европы и НАТО "по братски".
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1 д.
Natalija Osminina
НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ поход СВО на Одессу к разделу Украины не имеет. НАОБОРОТ!!! Вы путаете причину со следствием! Раздел Украины между странами ЕС и НАТО ведет к получению Россией Одессы.
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1 д.
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