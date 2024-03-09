Шайба Ничушкина принесла «Колорадо» победу над «Миннесотой» в НХЛ

Хоккейный клуб (ХК) «Колорадо Эвеланш» 8 марта переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счетом 2:1, победную шайбу забросил Валерий Ничушкин.
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