Царьград Фото: Царьград Россию атакуют в информационном поле. Скрыться от инсайдов некуда: "Герасимов сбежал, Шойгу допрашивают".
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