Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Karmadon
    Замечательными они никогда не было. Просто бздели. А 90-е показали им, что с русскими можно делать что угодно - отним...Ударом в висок: м...
  • Виль Батршин
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  • Юрий Пешков
    Так уже половина вывесок в России на иностранном языке.Скрыться от инсай...

Скрыться от инсайдов некуда: "Герасимов сбежал, Шойгу допрашивают"

Скрыться от инсайдов некуда: "Герасимов сбежал, Шойгу допрашивают"

Царьград Фото: Царьград Россию атакуют в информационном поле. Скрыться от инсайдов некуда: "Герасимов сбежал, Шойгу допрашивают".

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Комментарии
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Владислав Владислав
Каких таких &quot;сайдов&quot; ... Автор, по-русски пиши. Мы в России живем!
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2 час.
Т
Тульнов
Классическая ложь офигевает от цинизма укрбрехни!
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1 час.
Юрий Пешков
Так уже половина вывесок в России на иностранном языке.
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6 мин.
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