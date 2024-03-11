Тренер лыжной сборной РФ назвал Губерниева мерзавцем из-за его критики

Губерниев винит организаторов в травмах лыжниц в Сочи.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»--> Старший тренер лыжной сборной России Егор Сорин резко отреагировал на критику спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
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