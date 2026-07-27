RaiNews: более 20 человек отравились дымом при пожаре в тюрьме в Италии

Более 20 человек отравились дымом при пожаре в тюрьме в Италии, сообщает телеканал RaiNews. По информации телеканала, не менее 23 человек госпитализировали с отравлением продуктами горения после пожара в тюрьме в Витербо в регионе Лацио.
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