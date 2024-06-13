Петербуржцев предупредили о нашествии 12-сантиметровых слизней: есть ли опасность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня, ФедералПресс. В Северной столице обнаружили испанских слизней. В телеграм-канале Северо-Западного управления Росприроднадзора уточнили, что вид активно размножается и поедает многие растения.
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