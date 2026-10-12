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Медведь поиграл с дорожным знаком и грузовиком на сибирской трассе. Видео

Медведь поиграл с дорожным знаком и грузовиком на сибирской трассе. Видео

Медведь вышел на сибирскую трассу и поиграл с оторванным дорожным знаком и грузовиком. По данным СМИ, это произошло в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщает "Гродно 24".

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