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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» подписал пробный контракт с Пексой. Голкипер провел 3 сезона в системе «Торонто»

« Ак Барс » заключил пробный контракт с 23-летним вратарем  Вячеславом Пексой . Последние 3 сезона Пекса провел в системе «Торонто», выступая в АХЛ и ECHL.

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