Прокуратура требует признать экстремистской группировку Трунова из 90-х

Прокуратура Новосибирска обратилась в суд с требованием признать экстремистским преступное сообщество, к которому относят Александра Трунова, осуждённого на 22 года за его создание, а также Анатолия Радченко, Александра Солодкина-старшего с сыном и других фигурантов уголовных дел.
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