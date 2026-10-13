Прокуратура требует признать экстремистской группировку Трунова из 90-х

Прокуратура Новосибирска обратилась в суд с требованием признать экстремистским преступное сообщество, к которому относят Александра Трунова, осуждённого на 22 года за его создание, а также Анатолия Радченко, Александра Солодкина-старшего с сыном и других фигурантов уголовных дел.