Мифическая "мужская дружба"

Пустил друга поиграть в приставку на время своего отъезда, а он вместе с приставкой забрал мою жену Ох, через сколько испытаний я прошел перед тем, как купить новейшую модель игровой приставки! Думаете, что дело плевое и никаких трудностей возникнуть не может? Да куда там – сначала жену уговорил на незапланированные траты, потом деньги откладывал… Она стоит почти сто тысяч, а у меня зарплата всего сорок.