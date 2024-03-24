ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мифическая "мужская дружба"

Мифическая "мужская дружба"

Пустил друга поиграть в приставку на время своего отъезда, а он вместе с приставкой забрал мою жену Ох, через сколько испытаний я прошел перед тем, как купить новейшую модель игровой приставки! Думаете, что дело плевое и никаких трудностей возникнуть не может?  Да куда там – сначала жену уговорил на незапланированные траты, потом деньги откладывал… Она стоит почти сто тысяч, а у меня зарплата всего сорок.

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Комментарии
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А
Александр24
Редчайший идиот! Если это, конечно, правда.
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