NYT: Маск провел встречу с постпредом Ирана при ООН

Американский миллиардер Илон Маск провел встречу с постоянным представителем Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани, чтобы обсудить пути снижения напряженности в отношениях между США и Ираном, пишет New York Times.
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