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Врач назвала мелькание «мушек» перед глазами одним из симптомов ботулизма

Врач назвала мелькание «мушек» перед глазами одним из симптомов ботулизма

Екатерина Киндалова, эксперт Центра компетенций НТИ на базе СамГМУ, врач-инфекционист (гепатолог), отметила в беседе с RT, что первые признаки ботулизма у человека — симптомы кишечного расстройства и интоксикация.

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