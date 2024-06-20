Врач назвала мелькание «мушек» перед глазами одним из симптомов ботулизма

Екатерина Киндалова, эксперт Центра компетенций НТИ на базе СамГМУ, врач-инфекционист (гепатолог), отметила в беседе с RT, что первые признаки ботулизма у человека — симптомы кишечного расстройства и интоксикация.
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