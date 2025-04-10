Генетики МГАВМБИ в Москве делают последний шаг в пересадке эмбриона кошке

В Москве завершается подготовка к операции по пересадке эмбриона кошке. Об этом рассказал представитель лечебно-диагностического ветеринарного центра Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологий имени К.
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