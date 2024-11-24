Новые законы и правила вводятся в России с декабря 2024

Нововведения и законы, которые начнут действовать в декабре 2024 года.Списание кредитов для военнослужащих и их супруговС 1 декабря планируется введение нормы, согласно которой будут аннулированы кредитные обязательства мобилизованных, а также служащих по призыву, за исключением курсантов, и граждан, подписавших контракты с Вооруженными Силами РФ для выполнения задач специальной военной операции.