Новые законы и правила вводятся в России с декабря 2024

Нововведения и законы, которые начнут действовать в декабре 2024 года.Списание кредитов для военнослужащих и их супруговС 1 декабря планируется введение нормы, согласно которой будут аннулированы кредитные обязательства мобилизованных, а также служащих по призыву, за исключением курсантов, и граждан, подписавших контракты с Вооруженными Силами РФ для выполнения задач специальной военной операции.
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