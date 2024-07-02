Эти 3 знака зодиака в конце июня готовы к изменениям: астролог предсказала им великие свершения Ирина ОрлонскаяЛето уже близится к середине, и звезды обещают многим знакам зодиака волнующие изменения и благоприятные возможности.
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