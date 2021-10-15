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В Набережных Челнах на работу берут вакцинированных от COVID-19 соискателей

В Набережных Челнах на работу берут вакцинированных от COVID-19 соискателей

Работодатели, приходящие в центр занятости, теперь ищут привитых от COVID-19 соискателей. Об этом сообщила директор Центра занятости населения Набережных Челнов Татьяна Быданова.

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