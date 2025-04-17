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Родился первый ребенок, зачатый роботами

Родился первый ребенок, зачатый роботами

В Мексике родился первый в мире ребенок, зачатый с помощью роботизированного ЭКО. Мальчик появился на свет благодаря инновационной системе, разработанной нью-йоркскими инженерами и эмбриологами компании Conceivable Life Sciences.

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