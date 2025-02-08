Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Превентивные удары в челюсть

Превентивные удары в челюсть

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Доброе утро, Империя. В преддверии анонсированного телефонного разговора Трампа и Си как-то слишком издевательски выглядят ответные меры Китая на ввод США пошлин на китайские товары.

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Комментарии
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igor kim
России гадят уже более тысячи лет.
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16 час.
Karmadon
Запад гадит России на протяжении всей своей истории и... Неизменно забывает полученные уроки. Ничему так и не научились?
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14 час.
igor kim
Никто ничему не научился.
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12 час.
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