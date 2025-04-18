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В США заявили, что российский "Искандер" переломил ход конфликта на Украине

В США заявили, что российский "Искандер" переломил ход конфликта на Украине

Юрий Смитюк/ТАСС В США восхитились российским оперативно-тактическим комплексом (ОТРК) "Искандер". Американский военный эксперт Уилл Шрайвер заявил, что на его фоне ракета ATACMS кажется "позорным провалом".

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