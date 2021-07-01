Происшествия

5 подписчиков

В Хакасии полицейские и общественники организовали для подростков экскурсию на Сорский горно-обогатительный комбинат

Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними в период каникул – один из важнейших факторов, влияющих на снижение детской преступности, считают инспекторы по делам несовершеннолетних полиции города Сорска.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх