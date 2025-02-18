Генри Кавилл теперь лицо бренда Longines

Всё о женщинах

Бренд Longines выбрал Генри Кавилла, полюбившегося нам по ролям в фильмах «Человек из стали», «Министерство неджентльменских дел», «Лига справедливости» и сериале «Ведьмак», в качестве нового амбассадора.