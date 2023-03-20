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Звуковещательная станция ВС России в районе Каховского водохранилища призывает ВСУ сдаться

Военнослужащие Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции обратились с помощью записанного обращения к украинским войскам с призывом прекратить боевые действия.

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