Роскачество назвала худшие марки сливочного масла: ни грамма сливок, только пальма! Юлия ЧелкановаВ недавнем исследовании, проведенном Роскачеством, были выявлены некоторые марки сливочного масла, которые не соответствуют заявленным стандартам качества.
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