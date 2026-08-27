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Били ракетами и дронами: ВС РФ ночью нанесли массированный удар по целям на Украине

Минувшей ночью российские войска нанесли массированный комбинированный удар по объектам на Украине. Атака пришлась на военные заводы, объекты ТЭК и металлургии, а также на портовую инфраструктуру, сообщает Минобороны РФ.

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