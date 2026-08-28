Ещё десять «Ласточек» в Москве станут беспилотными до конца года

Пока с машинистом в кабине, а полностью автономные поезда появятся в 2027 году В РЖД заявили, что до конца года системами беспилотного управления будут оснащены ещё 10 электропоездов «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК).
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