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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Куда пропал краш из «Ранеток» Стас Шмелёв: Плачет на камеру за океаном и мечтает вернуться

Шоу-бизнес: Куда пропал краш из «Ранеток» Стас Шмелёв: Плачет на камеру за океаном и мечтает вернуться

Больше 18 лет назад на экраны вышел сериал «Ранетки». Стас Шмелёв сыграл в нём далеко не главную роль, однако именно после его премьеры актёр стал популярен.

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