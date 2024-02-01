В МИД Израиля рассказали о чувствах после вывоза «Би-2» в страну

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что встретился с депортированными в страну из Таиланда после задержания музыкантами группы «Би-2», и сказал, что счастлив тому, как разрешилась ситуация вокруг них.
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