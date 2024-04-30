Культурная афиша мая

«Отцы и дети» 20, 21 мая Театр наций У каждого времени свои контексты и своя напряженность, а размышления о параллелях между эпохами дают новый взгляд на привычные вещи и высвечивают неожиданные соединения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии