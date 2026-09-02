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Царьград

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Екатерина Лисина удержала рекорд Гиннесса по длине ног в 2026

Екатерина Лисина удержала рекорд Гиннесса по длине ног в 2026

В 2026 году рекорды Гиннесса, связанные с крупнейшими частями тела, остались нетронутыми. Турок Мехмет Озайрик снова подтвердил рекорд носа, русский Екатерина Лисина сохранила титул самых длинных ног, а американка Энни Хокинс-Тернер удержала рекорд самой большой натуральной груди.

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