Екатерина Лисина удержала рекорд Гиннесса по длине ног в 2026

В 2026 году рекорды Гиннесса, связанные с крупнейшими частями тела, остались нетронутыми. Турок Мехмет Озайрик снова подтвердил рекорд носа, русский Екатерина Лисина сохранила титул самых длинных ног, а американка Энни Хокинс-Тернер удержала рекорд самой большой натуральной груди.
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