Екатерина Лисина удержала рекорд Гиннесса по длине ног в 2026

В 2026 году рекорды Гиннесса, связанные с крупнейшими частями тела, остались нетронутыми. Турок Мехмет Озайрик снова подтвердил рекорд носа, русский Екатерина Лисина сохранила титул самых длинных ног, а американка Энни Хокинс-Тернер удержала рекорд самой большой натуральной груди.