Политолог о поддержке российских ученых: «Продолжение курса на развитие науки – залог успешного будущего»

Сегодня отмечается День российской науки. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Диана Шакирова напомнила, какие возможности есть сегодня у молодых ученых, и отметила, как развитие науки влияет на будущее страны и укрепление ее позиций на мировой арене:«Наука в России обладает богатой историей, составляющей основу для современного развития.
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