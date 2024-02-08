Политолог о поддержке российских ученых: «Продолжение курса на развитие науки – залог успешного будущего»

Сегодня отмечается День российской науки. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Диана Шакирова напомнила, какие возможности есть сегодня у молодых ученых, и отметила, как развитие науки влияет на будущее страны и укрепление ее позиций на мировой арене:«Наука в России обладает богатой историей, составляющей основу для современного развития.