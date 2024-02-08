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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог о поддержке российских ученых: «Продолжение курса на развитие науки – залог успешного будущего»

Политолог о поддержке российских ученых: «Продолжение курса на развитие науки – залог успешного будущего»

Сегодня отмечается День российской науки. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Диана Шакирова напомнила, какие возможности есть сегодня у молодых ученых, и отметила, как развитие науки влияет на будущее страны и укрепление ее позиций на мировой арене:«Наука в России обладает богатой историей, составляющей основу для современного развития.

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