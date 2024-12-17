Жители Новоаннинского и соседних районов передают свое оружие для нужд СВО Буквально каждый месяц из района уходят гуманитарные грузы.
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Жители Новоаннинского и соседних районов передают свое оружие для нужд СВО Буквально каждый месяц из района уходят гуманитарные грузы.